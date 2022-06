POL-OG: Ortenaukreis - Kontrollen führen zu mehreren Anzeigen

Lahr (ots) - Die Löscharbeiten der Lahrer Wehrleute im Zusammenhang mit der Rauchentwicklung in einem Reihenhaus in der Straße "Blockschluck" waren gegen 14:45 Uhr beendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einem Kühlschrank in der Küche für den Feuerausbruch verantwortlich gewesen sein. Das Innere des Hauses ist vollständig verrußt - die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt ...

