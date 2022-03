Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrecher festgenommen

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Einen Ermittlungserfolg hat die Kriminalpolizei in Meschede zu verzeichnen. In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Soest konnte letzte Woche ein 27 jähriger Mann aus Schwerte festgenommen werden. Er steht in Verdacht seit Dezember 2021 mehrere Einbrüche im Hochsauerlandkreis, Kreis Soest und im Märkischen Kreis begangen zu haben. Die Tätergruppe um diesen Mann hatte sich unter anderem auf Einbrüche in Solarparks und Metall verarbeitende Betriebe spezialisiert. So wurden an den Tatorten wertvolle Metalle, größere Mengen an Stromkabeln und Werkzeugmaschinen entwendet. Auf den Tatverdächtigen wurde die Polizei nach einem Vorfall in der Nacht des 03. Februar 2022 aufmerksam, über den die Zeitungen schon berichtet haben. In der Nacht kam es zu einer Verfolgungsfahrt in Meschede, nachdem ein verdächtiger Pkw durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten werden sollte. Der Fahrer des Pkw flüchtete über die A 46 in Richtung Brilon. An der Anschlussstelle Olsberg verunfallte der Pkw und die Insassen flohen in Richtung eines angrenzenden Waldgebietes. Die Fahndung nach den Verdächtigen verlief damals erfolglos. Allerdings konnte in dem Auto eine große Menge an Diebesgut in Form von Elektrokabeln festgestellt werden, die augenscheinlich aus einem Einbruch stammten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu dem 27 jährigen Tatverdächtigen und zwei weiteren Männern. Der 27 jährige konnte an seinem Wohnort in Schwerte festgenommen werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft. In seinem Haus wurde Diebesgut, unter anderem an die hundert Werkzeugmaschinen, aufgefunden. Weiter wurden Kabelreste und Tatwerkzeug zum Abklemmen von Stromkabeln sichergestellt. Die beiden Mitttäter des Festgenommenen im Alter von 29 und 27 Jahren sind flüchtig, die Polizei fahndet nach beiden Männern.

