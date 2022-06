POL-OG: Gernsbach, Oberstrot - Trunkenheit am Steuer

Gaggenau (ots) - Nach einem Überfall am frühen Freitagmorgen auf eine Tankstelle in der Hauptstraße und einer anschließenden Fahndung durch starke Polizeikräfte ermitteln nun Beamte der Kriminalpolizei und sind auf der Suche nach Zeugen. Bisherigen Ermittlungen zufolge begaben sich zwei Männer gegen 3:50 Uhr in die Tankstelle und forderten unter Vorhalt einer Machete sowie einer schwarzen Pistole den Kasseninhalt. ...

