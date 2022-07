Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Katalysatordiebstahl?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben vermutlich versucht einen Katalysator aus einem Opel Insignia zu klauen. Der Halter hatte seinen blauen Wagen am Dienstag gegen 18 Uhr in der Holzstraße geparkt. Als er am Mittwoch gegen 6 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stand seine Motorhaube offen. Der KFZ-Mechaniker überprüfte sofort, dass alle Fahrzeugteile noch an ihrem Ort und intakt waren und erstattete Anzeige. Einen Katalysator über die geöffnete Motorhaube zu stehlen sei zwar nicht üblich, aber bei manchen Modellen machbar. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

