POL-PPWP: Tier ausgewichen - Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag in der Lauterstraße einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer soll um 07:20 Uhr an der Kreuzung Lauterstraße/An der Galappmühle auf einen orangefarbenen VW Golf aufgefahren sein. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Morlautern. Um den entstandenen Schaden kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Laut Aussage des ...

