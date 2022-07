Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag in der Lauterstraße einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer soll um 07:20 Uhr an der Kreuzung Lauterstraße/An der Galappmühle auf einen orangefarbenen VW Golf aufgefahren sein. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Morlautern. Um den entstandenen Schaden kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Laut Aussage des Geschädigten handelt es sich bei dem flüchtigen Auto um einen dunklen Seat Leon.

Zeugen, die Hinweise auf den Seat Leon, den Fahrer oder das Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der 0631 / 369 - 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |gus

