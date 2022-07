Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Roller-Trio flüchtet vor Kontrolle

Kaiserslautern (ots)

Drei E-Scooter-Fahrer haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Eine Streife war kurz nach halb 1 in der Bismarckstraße auf das Trio aufmerksam geworden und gefolgt. Als die Rollerfahrer wiederum den Streifenwagen erkannten, bogen zwei in die Orchesterstraße ein.

Zunächst konnte einer von ihnen in der Bruchstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 17-Jährige zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Darauf angesprochen, räumte der Jugendliche ein, vor etwa einer Woche Marihuana konsumiert zu haben. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Der zweite Fahrer kam kurz darauf zur Kontrollstelle zurück. Auch sein Verhalten deutete auf Drogenkonsum hin, was der 19-Jährige auch zugab. Da er keine Urinprobe abgeben konnte, wurde der junge Mann zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Der dritte Fahrer entkam unerkannt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Bereits am frühen Dienstagabend waren Polizeibeamte während einer Streifenfahrt im Bereich "Am Altenhof" auf eine Frau aufmerksam geworden, die an einem angeschalteten E-Scooter lehnte. Am Roller war ein altes Versicherungskennzeichen angebracht. Die Beamten sprachen die 38-Jährige an, klärten sie über die Rechtslage auf und untersagten ihr die Weiterfahrt - bis eine gültige Versicherung für den Elektroroller besteht. Die Frau schob daraufhin den E-Scooter nach Hause. |cri

