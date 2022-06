POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Kindertagesstätte

Speyer (ots) - Am 31.05.2022 um 15:30 Uhr entwendete ein 22-jähriger Mann einen Geldbeutel und weitere Gegenstände aus einem Einkaufszentrum in der Maximilianstraße und packte diese in einen mitgebrachten Rucksack. Eine Viertelstunde später kehrte er zurück in das Einkaufszentrum und tauschte seine alten Schuhe gegen ein Paar neue Schuhe, wieder ohne zu bezahlen. Ein Zeuge verfolgte den 22-Jährigen und seine drei ...

