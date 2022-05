Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Oppenweiler: Feuerwehreinsatz - Müll in den Wald geworfen - Gitterboxen entwendet - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Die örtliche Feuerwehr musste am Montagmittag gegen 11.30 Uhr wegen eines Alarms in einem Betrieb in die Kanalstraße ausrücken. In einem dortigen Pausenraum schmorte in einer Mikrowelle das Plastikgeschirr, was einen heftigen Qualm verursachte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand auch kein Schaden. Nachdem die Räumlichkeiten von der Feuerwehr durchlüftet war, konnte die Belegschaft wieder zurück ins Gebäude. Die örtliche Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Kräften und der Rettungsdienst mit drei Einsatzkräften vor Ort.

Alfdorf: Müll illegal entsorgt

In einem Waldstück zwischen Kapf und Vordersteinenberg haben Unbekannte Sperrmüll mit Resten einer alten Küche entsorgt. Der Vorfall wurde am 07.05.2022 festgestellt und am Montagvormittag polizeibekannt. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Welzheim unter Tel. 07181/92810 melden.

Urbach: Gitterboxen entwendet

Diebe entwendeten zwischen Freitagabend und Samstagmorgen acht Gitterboxen. Die Eisenteile sind je 85 Kg schwer und müssten mit einem entsprechenden Anhänger oder Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Wert der Boxen liegt bei über 1100 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 entgegen.

Althütte: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Gasthofes in Althütte-Schlichenhöfle stieß am Sonntagnachmittag eine BMW-Fahrerin beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw Skoda und verursachte dabei ca. 1000 Euro Fremdschaden. Die Autofahrerin stieg nach dem Vorfall aus und schaute sich zunächst das Ausmaß des Unfalls an. Danach sei sie mit ihrem Begleiter wieder eingestiegen und geflüchtet. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell