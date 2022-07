POL-PPWP: Bedroht und beleidigt

Kaiserslautern (ots) - Drei E-Scooter-Fahrer haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Eine Streife war kurz nach halb 1 in der Bismarckstraße auf das Trio aufmerksam geworden und gefolgt. Als die Rollerfahrer wiederum den Streifenwagen erkannten, bogen zwei in die Orchesterstraße ein. Zunächst konnte einer von ihnen in der Bruchstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen ...

mehr