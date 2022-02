Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenlaubeneinbruch

Jena (ots)

Einen Diebstahl diverser Gartengeräte aus seinem Gerätehaus meldete am Donnerstagnachmittag ein 67-Jähriger der Polizei Jena. Unbekannte verschafften sich Zugang zum Grundstück in einer Kleingartenanlage in der Wöllnitzer Straße in Jena, indem der oder die Täter das Seilschloss am Gartentor durchtrennten. Anschließend brachen die Langfinger die Tür zum Gerätehaus auf und entwendeten Gerätschaften wie Trimmer, Rasenmäher etc. im Gesamtwert von etwa 1000 Euro.

