Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugdiebe

Jena (ots)

Den Diebstahl seines Fahrzeuges meldete am Donnerstagvormittag ein Mann aus Jena. Der Rentner hatte sein Fahrzeug vor der Gaststätte in Drackendorf am Sonntag abgestellt. Vermutlich aufgrund eines technisches Problems sprang der Skoda nicht mehr richtig an, sodass sich der Mann entschloss, das Fahrzeug stehen zu lassen und zu Fuß den Weg nach Hause anzutreten. Am Donnerstagmorgen fand der Mann nun einen leeren Stellplatz vor, da Unbekannte das Fahrzeug offensichtlich entwendet haben. Hinweise zu den möglichen Autodieben liegen aktuell noch nicht vor.

