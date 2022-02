Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück gehabt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Glimpflich ausgegangen ist ein vermeintlicher Wohnungsbrand in der Jenaer Straße in Kahla am Donnerstagabend. Gegen 20:30 Uhr erhielt die Polizei die Erstinformation, dass ein Zimmer an der Einsatzadresse brennen soll. Durch die Polizei wurde die Bundesstraße 88 innerorts gesperrt, damit die alarmierte Feuerwehr ungehindert ihrer Arbeit nachgehen konnte. Glücklicherweise erwies sich der Brand aber als halb so dramatisch. Zwei junge Mädchen entzündeten in ihrem Zimmer mehrere Kerzen und positionierten diese auf einem Schrank. Hierdurch kam es zur Verrußung der oberhalb befindlichen Dachschräge. Flammen oder starke Rauchentwicklungen blieben aus, sodass auch keinerlei Personen verletzt wurden. Auch die Substanz des Gebäudes blieb unbeschädigt. Lediglich die Tapete wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen.

