Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ärgerlich, aber gerecht

Apolda (ots)

In der Jägerstraße in Apolda kam es am 16.02.2022, gegen 14:30 Uhr zu einem Kleinunfall, bei dem die Schuldfrage nicht restlos geklärt werden konnte. Ein 33jähriger und ein 42jähriger standen sich am Unfallort Heck an Heck gegenüber. Bei Eintreffen der Polizei gaben beide Beteiligten an, dass der jeweils andere gegen das Heck seines Fahrzeuges gefahren wäre und hierbei das Rücklicht beschädigt hätte. Da es keine unabhängigen Zeugen zum Sachverhalt gab und auch sonst keine Anhaltspunkte, wer nun tatsächlich den Unfall schuldhaft verursacht hat, konnten keine ordnungsrechtlichen Maßnahmen verhängt werden und beide müssen nunmehr wohl für ihren eigenen Schaden aufkommen. An beiden Fahrzeugen war ein solcher in Höhe von ca. 200 Euro zu beklagen.

