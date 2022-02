Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungeduldig

Apolda (ots)

Ein 79jähriger Peugeot-Fahrer und eine 58jährige Audi-Fahrerin befuhren am 16.02.2022, gegen 11:45 Uhr in dieser Reihenfolge die Goerdelerstraße in Richtung Bachstraße, in Apolda. An der Kreuzung ordneten sich beide auf der Rechtsabbiegerspur ein. Der ältere Mann hielt nunmehr sein Fahrzeug verkehrsbedingt an. Da dieser jedoch nicht sogleich wieder anfuhr, setzte die ihm folgende Fahrzeugführerin im Audi zum Vorbeifahren an. Just in diesem Moment fuhr der Peugeot-Fahrer jedoch auch zum Weiterfahren an und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro entstand.

