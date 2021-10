Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: versuchter Einbruch in Baucontainer

Thalhausen (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in einen Materialcontainer auf einer Baustelle in der Nähe von Thalhausen kam es in der Nacht vom 17.10. auf den 18.10. Hierbei konnte der Täter auf frischer Tat von den alarmierten Beamten überrascht und in der Folge vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme wehrte sich der Beschuldigte gegen die eingesetzten Beamten, sodass gegen Ihn das Distanzelektroimpulsgerät, der sog. "Taser" eingesetzt werden musste.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte aufgrund fehlender Haftgründe, zunächst, auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell