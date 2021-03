Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nachts am Kölner Hauptbahnhof: Bundespolizei nimmt Ausreißer in Gewahrsam

Köln/Siegburg (ots)

In den letzten zwei Nächten hatte die Bundespolizei mit insgesamt fünf Minderjährigen zu tun, die aufgrund der Uhrzeit in Gewahrsam genommen wurden.

Am 18.03.2021 um kurz nach Mitternacht wurde die Bundespolizei in Siegburg alarmiert, weil sich zwei Freundinnen auf den Weg nach Köln gemacht hatten. Die 14-Jährige aus Montabaur und ihre gleichaltrige Freundin aus Nentershausen (Hessen) gaben den Polizisten an, sich bis um 3:00 Uhr im Kölner Bahnhof aufhalten und anschließend wieder nach Montabaur zurückfahren zu wollen. Die Reise endete in Siegburg und beide wurden dort von ihren Eltern abgeholt.

Am 19.03.2021 um kurz vor 01:00 Uhr fiel einer Streife der Bundespolizei ein junges Paar auf. Sie kontrollierte eine 16-Jährige und einen 17-Jährigen aus Düsseldorf, die beide als vermisst ausgeschrieben waren. Beide wurden in Jugendschutzeinrichtungen in Köln untergebracht.

Um kurz nach 02:00 Uhr wendete sich ein 14-Jähriger Kölner an die Bundespolizei am Hauptbahnhof Köln. Er gab an, dass er nicht mehr selbstständig nach Hause kommen würde. Die Polizisten halfen dem ebenfalls als vermisst ausgeschriebenen Jungen weiter und übergaben ihn wohlbehalten seiner Betreuerin.

