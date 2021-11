Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ahnsbeck - PKW angezündet

Celle (ots)

Am Sonntagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter einen PKW in der Straße "Osterkamp" anzuzünden. Der 39 Jahre alte Eigentümer des Fahrzeugs bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte ihn eigenständig löschen. Der PKW war in einer Parkbucht am Dorfgemeinschaftshaus abgestellt. Bislang gibt es keine Täterhinweise. Am PKW entstand nur leichter Sachschaden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter 05141/277-215.

