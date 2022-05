Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf: Parkender Pkw vermutlich durch vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Am 19.05.2022, in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 14.45 Uhr wurde ein weißer VW Caddy in Höhe der Warthestraße 6 in Fedderwardergroden beschädigt. Der Caddy parkte entgegen der Fahrtrichtung und wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug stark beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04421/9420.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell