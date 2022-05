Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf: Fahrer eines E-Scooter entkam nur knapp einer Kollision mit einem Pkw und stürzte

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Am 03.05.2022, gegen 17.00 Uhr, kam es auf der Gökerstraße in Höhe des Bunkers Bismarckstraße zu einem Verkehrsereignis. Der 21-jährige Fahrer eines sogenannten E-Scooters fuhr aus dem Kurpark kommend über die Gökerstraße in Richtung des dortigen Bunkers. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein blauer Mercedes SUV aus der Bismarckstraße in die Gökerstraße, vermutlich trotz Rotlicht, ein und übersah den Scooter-Fahrer. Der 21-Jährige beschleunigte sein Fahrzeug und konnte so eine Kollision verhindern. Er stürzte jedoch und es entstand Schaden am Roller. Der Fahrer des SUV setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich unter 0441/9420 bei der Polizei in Wilhelmshaven zu melden.

