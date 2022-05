POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 20.05.2022 bis 22.05.2022

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht

Varel- In der Nacht vom 20.05.2022 auf den 21.05.2022 beschädigten bislang unbekannte Täter die beiden Hinterreifen eines in der Anton-Heinen-Straße abgestellten Mercedes Sprinter. Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Varel- In der Nacht vom 20.05.2022 auf den 21.05.2022 wurde ein Volkswagen durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel in der Bockhorner Straße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die 27-jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Verkehrsunfall - E-Scooter und Pedelecfahrer leicht verletzt

Varel- Am 21.05.2022, um 22:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wiefelsteder Straße in Varel, bei dem die jeweiligen Fahrer eines E-Scooters und eines Pedelecs leicht verletzt wurden. Der Fahrer des E-Scooters wendete sein Fahrzeug auf dem Gehweg und kollidierte hierbei mit dem nachfolgenden Fahrer eines Pedelecs. Beide Personen stürzten und verletzten sich hierbei leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Auf den 15-jährigen E-Scooter-Fahrer kommt ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Varel- Am 21.05.2022, um 11:05 Uhr, ist es auf dem Parkplatz in der Nebbsallee zu einem Trickdiebstahl gekommen. Eine Dame hatte den Geschädigten zunächst nach der Uhrzeit gefragt und diesen anschließend umarmt. Die Dame verließ als Beifahrerin eines Pkw den Ereignisort. Der Geschädigte merkt erst danach das Fehlen seiner Halskette. Die Dame wird als ca. 25 Jahre alt und ca. 165cm groß beschrieben. Sie ist nach der Tat in einen beigen VW Golf gestiegen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Zetel- Am 20.05.2022, zwischen 15:45 - 16:15 Uhr, ist es in der Bahnhofstraße, Höhe der Hausnummer 23, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Von einem am Fahrbahnrand geparkten Volkswagen Polo wurde der linke Seitenspiegel beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um eine landwirtschaftliche Zugmaschine gehandelt haben. Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

