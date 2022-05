Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Wilhelmshaven: 20.05.-22.05.2022

Wilhelmshaven (ots)

Kofferdiebstahl während einer Zugfahrt:

Ort: von Oldenburg nach Wilhelmshaven

Zeit: 19.05.2022, 21.00h-21.40h

Eine ältere Dame wurde Opfer eines Diebstahls in der Nord-West-Bahn, als sie am Donnerstag zw. 21.00h-21.40h auf dem Wege von Oldenburg nach Wilhelmshaven war. Ihr gesamter Koffer wurde entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 250 Euro. Sollten Zeugen etwas Verdächtiges in dieser Hinsicht beobachtet haben, mögen sie sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

Wohnungseinbruch:

Ort: W'haven, Preußenstraße 11

Zeit: Vom Vormittag des 17.05.22 bis zum Vormittag des 19.05.22

In der Preußenstraße kam es zu einem Einbruchsversuch, bei dem bislang noch unklar ist, ob etwas entwendet wurde. Es wurde festgestellt, dass die Wohnungstür gewaltsam angegriffen worden war. Zeugen hatten dann die angelehnt stehende Wohnungstür gemeldet. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass bislang unbekannte Täter durch manipulatives Einwirken an der Tür sich Zugang verschaff hatten. Die Ermittlungen dauern an.

Versuchter Rollerdiebstahl

Ort: W'haven, Mitscherlichstraße, Hofbereich Zeit: abends des 18.05.2022 bis zum Mittag des 20.05.2022

Von einem Motorroller wurde die vordere Kunststoffverkleidung abgebrochen. Im Wege der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass an der Kabellage manipuliert wurde, um den Roller kurzzuschließen. Es blieb bei einer Versuchstat.

Zwei nicht befolgte Platzverweise endeten in der Zelle, in einem Fall gab es ein Rendezvous

Ort: W'haven, Nordsee-Passage

Zeit: 20.05.2022, abends

In zwei unabhängigen Vorfällen hielten sich zwei männliche Personen trotz bestehenden Hausverbotes in der Nordsee-Passage auf. Obwohl sie mehrfach zum Verlassen der Passage aufgefordert wurden, kamen sie den Verfügungen nicht nach. Sie wurden daraufhin dem Polizeigewahrsam zugeführt, Das Gewahrsam wurde richterlich bestätigt.

Einige Stunden später fiel eine der vorgenannten Personen wieder erheblich alkoholisiert auf, was eine erneute Ingewahrsamnahme erforderlich machte. Die Person wurde später der ärztlichen Versorgung zugeführt.

Beamtenbeleidigung in mehreren Fällen

Ort: W'haven, W'haven

Zeit: 20.05.2022, abends

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme, bei der von der Verursacherin, die alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis war, eine Blutprobe genommen wurde, beleidigte diese die Beamten auf übelste Art und Weise. In derselben Sache, bei der Unfallaufnahme vor Ort, verhielt sich ein Insasse des Wagens völlig respektlos und spuckte wiederholt in respektlosem Kontext vor die Füße der Beamten. In beiden Fällen wurde ein Verfahren bezüglich Beleidigung eingeleitet.

Opfer wird vom Fahrrad gezogen und geschlagen - gef. Körperverletzung

Ort: W'haven, Bismarckstraße

Zeit: 21.05.2022, gegen 19.10h

Zu einem Vorfall besonders niederträchtiger Art kam es, als zwei Personen von zwei Tätern, 18 und 17 Jahre alt, angesprochen wurden. Das eine Opfer saß auf dem Rad und wurde vom Rad gerissen. Als die Person auf dem Boden lag, trat man mehrfach gegen den Kopf des Opfers. Als der Freund des Opfers zu Hilfe eilte, schlug man diesem ebenfalls ins Gesicht. Die Täter konnten später gestellt werden.

Nach einem Bedrohungssachverhalt wurde ein Beschluss vollstreckt

Ort: W'haven, Innenstadt

Zeit: frühe Morgenstunden des 21.05.2022

Durch ein weibliches Opfer wurde bei der Polizei eine Bedrohung angezeigt. Bei dem anschließenden Einschreiten vor Ort stellte sich heraus, dass gegen den Tatverdächtigen ein Beschluss vorlag, der vollstreckt wurde.

Waffen bei einer Kontrolle festgestellt

Ort: W'haven, Schillerstraße

Zeit: 22.05.2022, 02.235h

Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der zu Kontrollierende eine 9mm Schreckschußwaffe sowie ein Messer mit sich trug. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt, ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallfluchten

Am 21.05.22 wurde in der Gökerstraße vor "Naturata" ein Volvo XC 60 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Von Freitagnachmittag bis Samstagmittag stand ein VW Golf am Banter Weg 160 geparkt, der angefahren wurde. Der linke Außenspiegel geriet in Mitleidenschaft, der Verursacher entfernte sich auch hier.

Auch in der Klinkerstraße 1b gab es eine Unfallflucht, die sich vom Freitagabend auf den Samstagvormittag ereignete. Ein VW Multivan wurde angefahren, Der Verursacher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden.

Auf dem Parkplatz bei Marktkauf kam es in den Nachmittagsstunden bis zum Abend ebenfalls zu einer Unfallflucht. Auch hier wurde ein VW Golf beschädigt.

