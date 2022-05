POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Zetel

Varel (ots) - Am Donnerstag, 19.05.22, in der Zeit zwischen 07:15 - 12:35 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz der BBS Varel abgestellter Pkw VW, Farbe grau, durch einen ein- oder ausparkenden Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

