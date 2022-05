Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigungen zum Nachteil zweier weiblicher Personen in der Nordseepassage und in der Marktstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag,15.05.2022, gegen 15:45 Uhr, kam es zu Beleidigungen zweier weiblicher Personen. Diese wurden zunächst in der Nordseepassage von einem südländischen, muskulösen, ca. 25-30 Jahre alten Mann mit Vollbart mehrfach beleidigt. Wenig später kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen, diesmal in der Marktstraße in Höhe eines dortigen Sushi-Restaurants. Der Mann habe zu diesem Zeitpunkt als Beifahrer in einer weißen Limousine gesessen und weitere Beleidigungen aus dem geöffneten Fenster ausgestoßen. Als Kennzeichenfragment konnte von der Limousine nur das "M" (für München) abgelesen werden. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zu der Limousine bzw. zu den Insassen machen? Wer hat die Vorfälle als Zeuge mitbekommen? Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter 04421-942-0.

