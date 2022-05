POL-CUX: Verkehrskontrollen der Polizei Geestland führen zur Feststellung von gravierenden Verstößen

Cuxhaven (ots) - Aus dem unverschlossenen Tank eines geparkten Lkw stahlen dreiste Diebe ca. 100 Liter Dieselkraftstoff in einen Wert von über 200,- Euro. Der Lkw wurde am Donnerstag gegen 16:15 h an der Langen Straße vor dem dort befindlichen Friedhof geparkt. Als der Fahrzeugführer am Montag den 16.05. kurz vor acht Uhr wieder starten wollte, stellte er fest, dass der Tank nun nahezu leer war. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Gibt es Zeugen, die Angaben zu ...

mehr