POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Dorum-Neufeld

Cuxhaven (ots) - Zwischen 01:30 und 02:00 Uhr ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Raubtat in Duhnen, Höhe Dorfbrunnen. Dort wurde eine einzelne männliche Person zunächst von zwei anderen an die Seite gezogen, es gab ein Streitgespräch, in dessen Verlauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, das Opfer wurde hierbei verletzt. Die beiden bisher unbekannten Täter nahmen die Geldbörse des ...

