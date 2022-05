Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Raub am 15.05.2022 in Duhnen

Cuxhaven (ots)

Zwischen 01:30 und 02:00 Uhr ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Raubtat in Duhnen, Höhe Dorfbrunnen. Dort wurde eine einzelne männliche Person zunächst von zwei anderen an die Seite gezogen, es gab ein Streitgespräch, in dessen Verlauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, das Opfer wurde hierbei verletzt. Die beiden bisher unbekannten Täter nahmen die Geldbörse des Opfers an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Sie werden vom Opfer wie folgt beschrieben: Geschlecht: männlich scheinbares Alter: Ende 20, Anfang 30 Größe: ca. 1,80m Statur: schlank Haare: kurze, dunkle Haare Kleidung: dunkel Sprache: akzentfrei deutsch

Wer kann Hinweise auf diese beiden Personen geben? Fielen sie bereits vorher auf? Sind sie mit einem Mietwagen oder einem Taxi nach der Tat vom Tatort geflohen?

Hinweise nimmt die Polizei gerne unter der Telefonnummer 04721-573-424 oder -573-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell