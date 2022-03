Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Streit um Parkplatz - Hund losgehetzt

Meinerzhagen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann parkte am Sonntagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, mit einem BMW der 5er Reihe vor einer Garage in der Straße Auf Leye. Ein 40-Jähriger sprach ihn an und machte ihn darauf aufmerksam, dass seine Garage so nicht mehr genutzt werden könne. Zwischen dem unbekannten Mann, dem 40-Jährigen sowie dessen 34-jährigen Begleiter entwickelte sich in der Folge zunächst ein verbaler Streit. Im weiteren Verlauf ging der Unbekannte zu seinem Kofferraum, öffnete diesen und holte einen hüfthohen, braunen Hund heraus. Mit einem Kommando hetzte er den Hund anschließend in Richtung des 40-Jährigen und des 34-Jährigen. Dem 34-Jährigen biss der Hund nachfolgend in die Hand. Der unbekannte Mann rief den Hund zurück, ließ ihn in den Kofferraum und fuhr davon. Der 34-Jährige erlitt eine Bissverletzung an der Hand und begab sich in ärztliche Behandlung. Eine Beschreibung des tatverdächtigen Mannes liegt nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung. (schl)

