Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer entzündet/ Exhibitionist/ Taschendiebe

Hemer (ots)

Mehrere Jugendliche haben am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr vor der Lamberghalle ein Feuer entzündet. Zeugen bemerkten den Rauch und sahen drei Jugendliche. Sie riefen Feuerwehr und Polizei. Vor der leerstehenden Tennishalle brannte eine Grünfläche auf etwa zwölf Metern Länge. Die Polizei entdeckte kurz darauf zwei Minderjährige, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Die 13- und 14-Jährigen sagen, dass andere Jugendliche das Feuer gelegt hätten. Sie wurden am Abend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Mit offener Hose und erigiertem Glied lief ein 35-jähriger Mann am Samstagmorgen kurz vor 12 Uhr über die Märkische Straße. Dabei manipulierte er sein Glied. Zeugen informierten die Polizei. Die entdeckte die beschriebene Person. Der Mann ist bereits mehrfach wegen exhibitionistischer Handlungen aufgefallen. Die Polizeibeamten schrieben eine weitere Anzeige und erteilten einen Platzverweis.

Eine 60-jährige Hemeranerin wurde am Samstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Elsa-Brandström-Straße bestohlen. Sie hatte ihre Handtasche gegen 11.30 Uhr an ihren Einkaufswagen gehängt. Darin steckte auch ihre Geldbörse. Eine halbe Stunde später suchte sie an der Kasse vergeblich nach dem Portemonnaie. Sie kann sich noch daran erinnern, dass sie ihren Einkaufswagen im Bereich der Tiernahrung kurze Zeit aus den Augen gelassen hatte. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben in den heimischen Discountern. Wertsachen sollten keineswegs in den Einkaufswagen gelegt oder an ihn gehängt werden. Stattdessen sollten Kunden Portemonnaies eng am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell