Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale an der Villa Wippermann und am Busbahnhof

Halver (ots)

Am Freitag zwischen 21.36 und 21.50 Uhr randalierte ein Unbekannter an der "Villa Wippermann" an der Frankfurter Straße. Er trat mehrfach gegen die Tür des Heimatmuseums, schlug ein Fenster ein, zerstörte ein Kunststoff-Plakat und verbog eine Infotafel aus Metall - alles vor der laufenden Kamera im Eingangsbereich. Die Bilder zeigen einen Mann mit auffallend weißen Turnschuhen und schwarzer Kappe. Die Polizei wurde am Samstagmorgen informiert und wird die Aufnahmen auswerten. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro.

Ein verletzter und stark alkoholisierter 20-Jähriger randalierte am Freitag kurz vor 23 Uhr am Busbahnhof in der Von-Vincke-Straße. Weil er sich weigerte, sich vom Rettungsdienst versorgen zu lassen, holte der Rettungsdienst die Polizei. Die konnten beruhigend auf ihn einreden. Bei der Versorgung verlor der 20-Jährige allerdings ein kleines Tütchen Cannabis. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (cris)

