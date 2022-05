POL-WHV: Verkehrsunfallgeschehen - Zeugen gesucht!

Bockhorn (ots) - Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 11:55 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei E-Bike Fahrern (Mann und Frau) an der Lange Straße / Weißenmoorstraße in Bockhorn. Ein Zeuge, welcher den Unfall beobachtete, stieg aus seinem Pkw und leistete erste Hilfe. Die Polizei bittet die E-Bike Fahrer sich zur weiteren Sachverhaltsklärung mit der Polizei in Bockhorn unter 04453-978620 in Verbindung zu ...

