Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 22-Jähriger bei Waldarbeiten tödlich verletzt

Gummersbach (ots)

Bei Arbeiten in einem Waldgebiet im Bereich Gummersbach-Niedersessmar hat am Montagnachmittag (14. Februar) ein 22-Jähriger so schwere Verletzungen erlitten, dass er wenig später im Krankenhaus Gummersbach verstarb.

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen war der aus Rumänien stammende Arbeiter mit zwei weiteren Personen dabei, einen bereits gefällten Baum aus dem Wald zu ziehen. Der Baum war über ein Stahlseil mit einem Bagger verbunden. Bei dem Vorgang verhakte sich der Baumstamm mit der Spitze an einem Baumstumpf, woraufhin der Stamm zur Seite schnellte und den 22-Jährigen mit großer Wucht traf. Bereits an der Unfallstelle mussten Rettungskräfte den jungen Mann reanimieren, bevor er unter notärztlicher Begleitung in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Die Verletzungen waren aber so schwerwiegend, dass er kurz darauf verstarb.

Neben der Kriminalpolizei war an der Unglücksstelle auch ein Mitarbeiter des Amtes für Arbeitsschutz in die Ermittlung der Unfallursache eingebunden. Weiterhin waren Notfallseelsorger im Einsatz, um die beiden Arbeitskollegen des Getöteten zu betreuen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell