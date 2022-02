Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Blauer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Hückeswagen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Donnerstag (10. Februar) auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Hückeswagen-Wiehagen sucht die Polizei nach einem blauen Kleinwagen mit Koblenzer Kennzeichen, der als möglicher Unfallverursacher in Frage kommt. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 15.20 Uhr war auf dem Parkplatz geparkter Kia an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden; an dem Auto befand sich blaue Fremdfarbe. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein mit einem älteren Paar besetzter Kleinwagen im Bereich der Unfallstelle auffällig rangierte. Der Wagen war hellblau lackiert, hatte im Bereich des Radkastens eine auffällige Beklebung und ein Kennzeichen mit der Städtekennung KO. Hinweise zu dem möglichen Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

