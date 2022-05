POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 22.05.2022

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Gefährdung des Straßenverkehrs / Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 10.48 Uhr, befuhr ein landwirtschaftliches Gespann, bestehend aus einem Trecker und einem Gülleanhänger, die Landesstraße L808 aus Richtung Caroliensiel kommend in Fahrtrichtung Jever. In Höhe Wegshörne / Bussenhausen bog das Gespann nach links auf die Zufahrt zu einem landewirtschaftlichen Gehöft ab. Hierbei übersah der Fahrer offensichtlich einen entgegen kommenden Pkw, der einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahren-/Vollbremsung verhindern könnte. Hinter dem landwirtschaftlichen Gespann sollen zwei Pkw gefahren sein. Die Insassen kämen als Zeugen des Vorfalls in Betracht und werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 19.05.2022, gegen 15.45 Uhr, missachtet ein 72-jähriger Pkw-Fahrer an der Einmündung Schützenhofstraße/Sellostraße die Vorfahrt einer 56-jährigen Radfahrerin. Aufgrund des Zusammenstoßes kam die Radfahrerin zu Fall und wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfall in Hohenkirchen / Zeugen gesucht (2022 0064 0521) Am Samstag, 21.05.2022, gegen 16:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei kleinen Kindern in Hohenkirchen, Kreuzungsbereich Jeversche Straße / Bahnhofstraße. Die Kinder wurden leicht verletzt. Es werden Augenzeugen des Unfalls gesucht, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Bitte setzen sie sich mit der Polizei in Jever, Tel.: 04461/9211-0, in Verbindung.

Taxibrand auf dem Twisterparkplatz

(2002 0064 3052) Am 22.05.2022, gegen 04.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Diskothek Twister in Sande zum Brand eines Taxi. Das mutmaßlich durch einen technischen Defekt im Motorraum entstandene Feuer, musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

