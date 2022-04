Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Diebstahl eines Audi

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter einen Audi im Wert von rund 19.000 Euro in Holzgerlingen entwendet. Hierzu beschädigten sie in der Carl-Benz-Straße die Umzäunung eines Autohandels und verschaffen sich so Zutritt. Das mit Keyless-Go ausgestattete Auto war zum Diebstahlszeitpunkt nicht zugelassen und somit waren auch keine Kennzeichenschilder angebracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell