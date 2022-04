Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Unfallflucht auf der Kreisstraße 1067

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag gegen 15:20 Uhr auf der Kreisstraße 1067 zwischen Aidlingen und Gärtringen. Auf Höhe des Gewanns "Hinterer Grund" kam einem 18-jährigen Ford-Lenker in einer Linkskurve auf der Deufringer Straße ein bislang unbekannter Lkw entgegen. Dieser soll mittig der beiden Fahrspuren gefahren sein, sodass der 18-Jährige nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei streifte er die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Der bislang unbekannte Lkw-Lenker, von dem nur bekannt ist, dass das Fahrzeug grün gewesen sein soll, fuhr ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern in Richtung Aidlingen weiter. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell