POL-LB: Tamm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Zwei bislang unbekannte Jugendlich griffen am Montag gegen 13:10 Uhr einen 37-Jährigen an, der mit seiner 24-jährigen Lebensgefährtin und dem gemeinsamen eineinhalb Jahre alten Kind vor einem Wohngebäude in der Lauchstraße in Böblingen saß. Den bisherigen Ermittlungen zufolge liefen die beiden Jugendlichen an der Familie vorbei und beleidigten sich gegenseitig. Der 37-Jährige sprach die beiden ...

