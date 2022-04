Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten 17-jährigen Fußgänger kam es am Montag gegen 23:40 Uhr in der Seestraße in Herrenberg. Ein 36-jähriger Ford-Lenker wollte von einem Tankstellengelände auf die Fahrbahn fahren. Zeitgleich querte der Fußgänger die Ausfahrt auf dem Gehweg. Mutmaßlich übersah der Ford-Lenker den Fußgänger und erfasste den 17-Jährigen mit seinem Ford. Der 36-Jährige brachte den 17-Jährigen anschließen mit seinem Fahrzeug in ein Krankenhaus. Dort übergab der Fahrer der zwischenzeitlich verständigten Mutter des Fußgängers seine Personalien und fuhr nach Hause. Die alarmierte Polizei konnte diesen im Anschluss zu Hause antreffen. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell