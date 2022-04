POL-LB: Bietigheim-Bissingen: betrunkener E-Bike Fahrer flüchtet vor Polizei und landet im Gewahrsam

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag gegen 15:20 Uhr auf der Kreisstraße 1067 zwischen Aidlingen und Gärtringen. Auf Höhe des Gewanns "Hinterer Grund" kam einem 18-jährigen Ford-Lenker in einer Linkskurve auf der Deufringer Straße ein bislang unbekannter Lkw entgegen. Dieser soll mittig der beiden Fahrspuren gefahren sein, sodass der 18-Jährige nach rechts in den Grünstreifen ...

