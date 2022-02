Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Katalysatoren von sechs Volvo gestohlen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwochnachmittag (16. Februar, 16 Uhr) bis Donnerstag (17. Februar 16:45 Uhr) die Katalysatoren von sechs Volvo abmontiert und gestohlen. Die Autos standen auf einem Gelände an der Hochstraße in der Nähe der Dieselstraße. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt das KK 35 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell