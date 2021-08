Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 700 Euro und Autoschlüssel weg - die Sachen lagen im Auto

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Freitag aus einem Auto in der Frontalstraße einen Geldbeutel mit 700 Euro gestohlen. Außerdem nahmen sie aus dem Wagen den dort deponierten Fahrzeugschlüssel und Ausweisdokumente mit. Das Fahrzeug war nicht abgeschlossen. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt: Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen! Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor dies andere für Sie tun. Schließen Sie Ihr Auto immer ab! |erf

