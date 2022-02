Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Lenkrad aus BMW ausgebaut und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

In den vergangenen Tagen hatten es Unbekannte auf zwei geparkte BMW abgesehen. Auf den Straße Im Niederfeld und In den Hagen haben sie nach ersten Erkenntnissen mit technischem Equipment den elektrischen Abschließmechanismus der Fahrzeuge überwunden. Anschließend bauten sie das Lenkrad, zwei Navis und eine Carbonblende aus.

Für beide Taten sucht die Polizei nun nach Zeugen:

- Freitag, 11. Februar, 21 Uhr bis Dienstag, 15. Februar, 18 Uhr, Im Niederfeld, weißer BMW, Beute: ein Navigationsgerät

- Montag, 14. Februar, 18 Uhr bis Mittwoch, 16. Februar, 14:30 Uhr, In den Hagen, schwarzer BMW, Beute: das Lenkrad, ein Navigationsgerät und eine Carbonblende

Das KK 35 der Duisburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Die Polizei Duisburg appelliert an die Bevölkerung in diesem Stadtteil besonders wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen an Fahrzeugen zu melden.

