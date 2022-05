Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 12:10 Uhr wurde das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wegen eines Brandes in der der Ulrichstraße in Bietigheim-Bissingen alarmiert. Dort brannten mehrere etwa zehn Zentimeter dicke Holzstücke, welche im Innenhof eines Geschäftsgebäudes zwischen Rahmen und Gitter eines Kellerfensters eingeklemmt waren. Das Feuer hatte in der Folge auf die Rahmen zweier Fenster übergegriffen, der dahinterliegende Kellerraum hatte sich bereits vollständig mit Rauch gefüllt. Der Brand war von Mitarbeitern entdeckt worden, die die Feuerwehr alarmiert und bereits mit den Löscharbeiten begonnen hatten. Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen rückte aus und löschte das Feuer. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt werden unter Tel. 07142 405-0 entgegengenommen.

