Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizei sucht Eigentümer+Kupferkabel erbeutet+Blinder beraubt+Sachbeschädigung+Dieseldiebstahl+Betrüger erbeuten Geld+Verkehrsunfallfluchten

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Gießen: Polizei sucht Eigentümer - Bezug zur Pressemeldung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5161956

Die Polizei stellte Anfang März in der Gnauthstraße nach einem Diebstahl ein Fahrrad des Herstellers Triumph sicher und sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Nach Angaben einer Zeugin hätte das schwarzblaue Fahrrad dort schon etwa 2 Monate gestanden. Bisherige Ermittlungen führten nicht zu dem Besitzer. Wer vermisst sein schwarz blaues Fahrrad der Firma Triumph? Wer erkennt das Rad wieder? Wem könnte es gehören? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Ein Bild des Fahrrades befindet sich in der digitalen Pressemappe.

Gießen: Diebe erbeuten Kupferkabel

Auf Kupferkabel hatten es Unbekannte in der Krofdorfer Straße abgesehen. Zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 07.45 Uhr am Mittwoch zerschnitten die Diebe einen Zaun und betraten das Umspannwerk eines Netzbetreibers. Anschließend entwendeten sie von Kabeltrommeln mehrere Hundert Meter Kupfer. Der Wert der Kabel ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden summiert sich auf etwa 500 Euro. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet. Wer kann Angaben zum Verbleib der Kabel machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Lollar: Blinder beraubt

In der Gießener Straße beraubte ein Unbekannter am Mittwoch einen blinden 47-Jährigen Mann. Gegen 12.45 Uhr war das Opfer zu Fuß unterwegs und ging vermutlich an mehreren Männern vorbei. Plötzlich packte ihn einer am Handgelenk und sprach ihn in einer unbekannten Sprache an. Der Unbekannte führte den Blinden dann an einer Ampel über die Straße, obwohl er dies nicht wollte. Auf der anderen Straßenseite riss sich der 47-Jährige von dem Unbekannten los. Kurz darauf ergriff der Täter das Handgelenk des Opfers, worauf dieses sich losriss und davonrannte. Als der 47-jährige anhielt, gab ihn ein unbekannter Mann sein Portemonnaie, welches ihm offenbar zuvor aus seiner Handtasche gestohlen worden war. Ob es sich bei dem unbekannten Mann um den Täter, einen Komplizen oder Unbeteiligten handelte, ist nicht bekannt. Aus der Geldbörse fehlten etwa 150 Euro. Die Auswertung einer Videoanlage ergab, dass der Tatverdächtige lange Haare hatte. Er trug vermutliche eine beigefarbene Jacke, eine Jeans und helle Sneaker. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Wem ist die Männergruppe in der Gießener Straße am Samstag gegen 12.45 Uhr aufgefallen? Wer hat das Opfer in Begleitung des Tatverdächtigen zwischen einer Tankstelle und der Ampel beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Ohne Versicherung unterwegs

Bei mehreren Kontrollen am Dienstag (15.März) fielen Polizeibeamten drei Männer mit Elektrokleinstfahrzeugen auf, die jeweils ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs waren. Gegen 14.30 Uhr stoppten die Beamten in der Frankfurter Straße ein 26-Jähriger, dessen Fahrzeug ein abgelaufenes Kennzeichen hatte. Um 15.30 Uhr kontrollierten sie dann in der Bismarckstraße einen 20-Jährigen mit abgelaufenem Kennzeichen. Um 22.00 Uhr fiel den Polizisten im Schiffenberger Weg ein 48-Jähriger auf, an dessen E-Roller ein abgelaufenes Kennzeichen aus dem Jahr 2021 angebracht war. Die Fahrzeuge wurden stillgelegt und die Fahrer müssen sich nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Heuchelheim: BMW zerkratzt

Unbekannte zerkratzten zwischen Mittwoch (16.März) 21.30 Uhr und Donnerstag (17.März) 07.45 Uhr in der Gießener Straße einen geparkten schwarzen BMW auf der Beifahrerseite. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Betrüger erbeuten fast 14.000 Euro - Anruf von falschen Sicherheitsberatern

Ein vermeintlicher Sicherheitsmitarbeiter einer Bank rief am Dienstag gegen 12.00 Uhr bei einem 73-jährigen Gießener an. Der Angestellte gab an, dass jemand versucht hätte, das Überweisungslimit des Kontos zu erhöhen und es auffällige Buchungen gegeben hätte. Nach anfänglicher Skepsis vertraute der Senior dem Anrufer und teilte diesem Betrüger mit, dass er diese Aktionen nicht autorisiert hätte. Das Telefondisplay des Seniors zeigte die Rufnummer seiner Bank an. Es handelt sich hierbei um sog. "Call-ID-Spoofing", wodurch die eigentliche Rufnummer durch eine vom Täter festgelegte beliebige Nummer ersetzt und dem Opfer angezeigt wird.

Um die Aktionen rückgängig zu machen, nannte das Opfer dem Betrüger drei TAN Nummern. Anschließend gab der Betrüger vor, die Aktionen rückgängig gemacht zu haben und das Konto zunächst erstmal gesperrt hätte.. Die Bank würde nun die Polizei informieren und der Angerufene müsse sich um nichts kümmern. Als der Senior sich bei seinem Konto nicht mehr einloggen konnte, rief er bei seinem Kundenbetreuer an und bemerkte den Betrug. Die Polizei möchte diesen Vorfall zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen.

Sollten Sie Anfragen, telefonisch oder auch per Email erhalten, in denen Sie aufgefordert werden, hochsensible persönliche Daten zu übermitteln, seien Sie skeptisch. Wenden Sie sich im Zweifel unter einer Ihnen bekannten und vorliegenden Rufnummer an eine Vertrauensperson oder auch an die Polizei. Sollten Sie Opfer eines Betrugsdeliktes geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei.

Hungen: Dieseldiebstahl im Müllerweg

Unbekannte brachen zwischen Dienstag (15. März) 15.30 Uhr und Mittwoch (16. März) 06.45 Uhr im Müllerweg an vier Baustellenfahrzeugen die Tankdeckel auf und zapften insgesamt circa 150 Liter Diesel ab. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: BMW verkratzt

Unbekannte verkratzten zwischen Mittwoch (16. März) 21.30 Uhr und Donnerstag (17. März) 07.45 Uhr in der Gießener Straße einen geparkten schwarzen BMW auf der Beifahrerseite. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in der Frankfurter Straße

Unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstag (15. März) 17.15 Uhr und Mittwoch (16. März) 08.00 Uhr Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Frankfurter Straße. Die Einbrecher hebelten die Tür auf und durchsuchten die Büroräumlichkeiten, wodurch ein Schaden in Höhe von 450 Euro entstand. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Eindringlinge keine Wertsachen mitgehen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0641/7006-6555.

Pohlheim: Fenster beschädigt

Bei einem gescheiterten Einbruchversuch hinterließen Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Diese versuchten zwischen Dienstag (15. März), 20.00 Uhr und Mittwoch (16. März) 21.00 Uhr eine Fensterscheibe in der "Arnsburger Straße" aufzuhebeln. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Türen zerkratzt

Ein unbekannter Täter zerkratzte zwischen Dienstag (15.März) gegen 17.00 Uhr und Mittwoch (16.März) 13.15 Uhr zwei Türen eines roten VW. Der Der Polo parkte während des Tatzeitraums in der Marburger Straße in Höhe der Hausnummer 60. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-6555.

Pohlheim: Zaun beschädigt

Am Freitag (11.März) zwischen 07.00 Uhr und 12.45 Uhr befuhr ein Unbekannter die Straße "Haingraben" in Holzheim. Dabei kam der Unbekannte offenbar von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Zaun eines Grundstücks. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Saab gestreift

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzer eines Saab nach einer Unfallflucht von Mittwoch (16.März) im Alten Steinbacher Weg. Vermutlich beim Vorbeifahren streite der Unbekannte den schwarzen Saab zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr an der hinteren Stoßstange. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Radler alkoholisiert unterwegs

Mittwochabend (16.März) gegen 21.00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Radfahrer die Bahnstraße in Richtung Gießener Straße. Dabei kam der Radler von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Radler. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 3,12 Promille. Zwecks Blutprobenentnahme wurde der 52-Jährige mit zur Wache genommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Bremsvorgang nicht bemerkt

Am Mittwoch (16.März) gegen 08.50 Uhr befuhren ein 39-jähriger Licher in einem VW, eine 52-jährige Frau aus Hungen in einem Opel und eine 62-jährige Licherin in einem VW hintereinander die Kirchhofgasse in Richtung Gießener Straße. Offenbar bemerkte die 62-Jährige den Bremsvorgang des Lichers und der Opel-Fahrerin nicht und fuhr auf den Opel auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Frau aus Hungen auf den VW des 39-Jährigen geschoben. Die Opel-Fahrerin zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A45/Gießen: Berührung der Fahrzeuge

Am Mittwoch (16.März) gegen 16.00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Butzbach in einem Jeep den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 45 in Richtung Dortmund. Eine 30-jährige Frau aus Wetzlar in einem VW befuhr den rechten Fahrstreifen. In Höhe der Anschlussstelle Lützellinden kam es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell