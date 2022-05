Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Sporthalle beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:45 Uhr wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen an einer Sporthalle in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim gemeldet. Unbekannte Täter hatten dort auf dem Hallendach befindliche Solarpanels durch Steinwürfe beschädigt und eine Wand der Halle großflächig mit Graffiti besprüht. Wann genau die Beschädigungen verursacht wurden, ist nicht bekannt. Insbesondere die Schäden an den Solarpanels könnten schon älteren Datums sein, wurden aufgrund der Lage auf dem Dach aber erst jetzt entdeckt. Der Sachschaden lässt sich noch nicht genauer beziffern, dürfte jedoch im vierstelligen Bereich liegen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 entgegen.

