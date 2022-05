Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 23:30 Uhr wurde ein Einbruchsalarm in einem Firmengebäude in der Industriestraße in Kleinglattbach gemeldet. Das Gebäude wurde zunächst von zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Vaihingen an der Enz umstellt und nach Hinzuziehung einer Besatzung der Diensthundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg durchsucht, wobei keine Personen in dem Gebäude festgestellt werden konnten. Im Zuge der ersten Ermittlungen am Tatort stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter vermutlich ein Fenster an der Gebäuderückseite aufbrechen und sich so Zutritt zu einem Büroraum verschaffen konnten. Dort wurde offenbar eine Kassenschublade entwendet, das Bargeld entnommen und die leere Schublade in einem Müllcontainer vor dem Gebäude entsorgt. Zum Wert des Diebesguts oder der Höhe des Sachschadens am Gebäude liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor.

