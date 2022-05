POL-LB: BAB 81/Leonberg: Unfall führt zu rund zehn Kilometern Rückstau

Ludwigsburg (ots) - Bereits am Dienstag gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf dem Radweg zwischen Marbach am Neckar und Murr ein Unfall. Eine 38-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr aus Murr kommend in Richtung Marbach, als ihr in einem Kurvenbereich ein Mann mit einem Kind entgegenkamen. Die 38-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht, an ihrem Fahrrad entstand ...

mehr