POL-LB: Marbach am Neckar: Unfall mit gestürzter Fahrradfahrerin - Beteiligter und Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Dienstag gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf dem Radweg zwischen Marbach am Neckar und Murr ein Unfall. Eine 38-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr aus Murr kommend in Richtung Marbach, als ihr in einem Kurvenbereich ein Mann mit einem Kind entgegenkamen. Die 38-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht, an ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 120 Euro. Nach dem Unfall kam es zum Gespräch zwischen der gestürzten Fahrradfahrerin und dem unbekannten Mann, im Rahmen dessen der Mann auch eine Telefonnummer nannte. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Telefonnummer nicht richtig ist. Möglicherweise kam es bei der Übermittlung zu einem Missverständnis. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet den unbekannten Mann, sich unter Tel. 07144 900-0 zu melden. Unter der gleichen Telefonnummer werden auch Zeugenhinweise entgegengenommen.

