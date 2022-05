Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 58-jährige Frau war am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Holzgartenstraße in Bietigheim-Bissingen unterwegs. Sie fuhr aus Richtung der Straße Am Japangarten kommend in Richtung Altstadt. Eine 30-jährige Toyota-Fahrerin wollte zu dieser Zeit aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand ausparken. Mutmaßlich übersah sie dabei die vorbeifahrende Fahrradfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad kam. Die 58-Jährige, die keinen Helm trug, stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf etwa 100 Euro, am Toyota der 30-Jährigen entstand Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

