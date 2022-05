Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Rottenburg am Neckar: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Donnerstag gegen 06.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Ein bislang unbekannter LKW-Lenker kam aus ungeklärter Ursache vom rechten auf den linken Fahrstreifen ab. Ein 18 Jahre alter Skoda-Fahrer, der sich auf der linken Spur befand, musste hierauf nach links ausweichen und kollidierte mit der Leitplanke. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

